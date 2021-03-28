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Политика28 марта 2021 18:36

Володин назвал успехи России причиной санкций против нее

По словам спикера, "удары" наносятся по всему, что создает другим странам серьезную конкуренцию
Анастасия РЫШКОВА
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Володин назвал успехи России причиной санкций против нее.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что успехи России являются причиной санкций против нее.

"Совершенно очевидно: любые наши победы и успехи будут блокироваться, будут использоваться санкции и другие инструменты в виде обвинений, вмешательства в выборы и многое другое с целью остановить развитие России", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "удары" наносятся по всему, что создает другим странам серьезную конкуренцию.

"Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах", - пишет спикер Госдумы.

Он отметил, что ограничения касаются многих тем: спорта, экономики, культуры и даже вакцины. Хотя, по словам Володина, пандемия коронавируса должна была объединить мир.

"Увы, этого не произошло, опять-таки по вине США. В Европе и других странах умирают сотни тысяч человек, которые не могут сделать прививки и получить необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что российская вакцина ставится под сомнение на мировом рынке, а ее поставки блокируются. При этом препараты европейских компаний продаются по завышенной цене, тем самым удерживая монополию на фармацевтическом рынке.

Ранее еврокомиссар заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине «Спутник V».