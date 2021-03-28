Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем украинцам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс заявил, что власти предъявят иски трем жителям Украины, выступавшими организаторами водной блокады полуострова.

Обвинения выдвинуты в отношении бывших депутатов Верховной рады Андрея Сенченко, Рефата Чубарова и действующего нардепа Мустафы Джемилева, покинувшего полуостров после его ее присоединения к России. Ущерб Крыма от перекрытия Северо-Крымского канала составил более 1 трлн рублей, пишет ТАСС.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов напомнил, что эти люди сами неоднократно заявляли о своей причастности к организации водной блокады в СМИ. Так, Сенченко открыто говорил, что идея блокировки Северо-Крымского канала принадлежит ему.

В парламенте Крыма считают, что за нехватку воды на полуострове также несут ответственность экс-президент Украины Петр Порошенко, давший разрешение на блокировку воды, и нынешний президент страны Владимир Зеленский, продолжающий политический курс своего предшественника. Константинов подчеркнул, что действия вышеописанных лиц расценивается как «экогеноцид».