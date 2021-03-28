Умер Дидье Рацирака, бывший президент Мадагаскара. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Дидье Рацирака. Экс-президент президент Мадагаскара скончался на 85 году жизни. Об этом сообщил действующий глава Мадагаскара Андри Радзуэлина.

"Дидье Рацирака умер утром в воскресенье в возрасте 84 лет. Малагасийцы потеряли выдающегося патриота", - написал Радзуэлина в Twitter.

Дидье Рацирака был госпитализирован 22 марта с гриппом. По предварительным оценкам врачей, состояние политика не внушало опасений. Но позднее его здоровье неожиданно ухудшилось в ночь на воскресенье. Официально причина смерти пока не объявлена.

Рацирака возглавлял страну в течение 22 лет. Он дважды занимал пост президента: с 1975 по 1993 год и с 1997 по 2002 год.

В 2003 году Рацирака заочно приговорили к 10 годам каторжных работ за злоупотребление властью и хищение крупных сумм из правительственного бюджета. Он попросил политического убежища у Франции, где впоследствии провел более семи лет. Рацирака вернулся на Мадагаскар лишь в 2011 году.