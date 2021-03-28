Омский «Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в финал плей-офф КХЛ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Омский "Авангард" обыграл в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" и вышел в финал, где поборется за Кубок Гагарина.

"Металлург" проиграл "Авангарду" со счетом 1:5.

"Мы прошли на круг больше, чем в последние два года, но все равно хотелось еще большего", - сказал ТАСС главный тренер команды "Металлург" Илья Воробьев.

Он также отметил, что к игре с омским "Авангардом" готовился 39-летний Сергей Мозякин. В плей-офф хоккеист забросил четыре шайбы и сделал шесть результативных передач.

"Он готовился персонально, дали отдохнуть ему одну игру и в первой серии. В серии с "Авангардом" такого позволить себе уже не могли", - отметил тренер.

Вышедший в финал плей-офф "Авангард" в финале Восточной конференции сыграет с казанским "Ак Барсом". Первый матч серии пройдет 3 апреля в Казани. Омский клуб выступит гостем на этой встрече.