Роскосмос опроверг «грядущую смену» руководства госкорпорации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В "Роскосмосе" опровергли информацию о скорой смене руководства госкорпорации.

"Работаем в штатном режиме, скоро пуск - 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Ранее поступила информация, что в Роскосмосе намечаются перемены. В частности речь шла об уходе с поста генерального директора государственной корпорации Дмитрия Рогозина. Согласно распространенной информации на его место планируется назначить одного из заместителей министра обороны Российской Федерации.

Напомним, должность главы Роскосмоса Дмитрий Рогозин занимает с 2018 года. Он был назначен указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 года Дмитрий Рогозин представляет президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса.