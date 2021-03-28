Cудно Ever Given село на мель в Суэцком канале. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал снимок, сделанный из космоса, судна севшего на мель в Суэцком канале и заблокировавшего одну из ключевых водных артерий мира.

"Суэцкий канал, съемка спутником "Ресурс-П". Суперконтейнеровоз пока на мели", — написал руководитель госкорпорации в Twitter и Telegram-канале.

Рогозин опубликовал снимок из космоса судна, севшего на мель в Суэцком канале.

Напомним, на этой неделе судно Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направляясь из Китая в Нидерланды, село на мель в Суэцком канале после того, как попало в песчаную бурю. Оно полностью перегородило канал и заблокировало движение других судов. По предварительным данным прохода по Суэцкому каналу ожидают более 300 судом.

Ранее посол РФ в Египте заявил, что Россия готова помочь Каиру в разблокировке Суэцкого канала.