В Госдуме ответили на угрозы Украины о «выдворении» россиян из Крыма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, чем грозит Украине «выдворение» россиян с территории Крыма. Он отметил, что такие действия могут стоить карьеры министру по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову, заявившему ранее, что после возвращения полуострова в состав Украины российские граждане будут выдворены, а Москва ответит за "военное преступление" (заселение полуострова).

«Я бы предложил господину министру подумать о том, как бы не лишиться своего кресла. А я уверен, что это случится. Граждане Украины в один момент «очнутся» и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров. А Крым — неотъемлемая часть России, и так будет всегда. Пусть лучше этот господин переживает за свое положение, чем за судьбу полуострова», — цитирует Леонида Калашникова РИА Новости.

Напомним, что после весеннего референдума 2014 года Крым вошел в состав России. Более 96% избирателей Крыма и Севастополя проголосовали за возвращение полуострова в состав России. В 2015 году Киев назвал РФ "страной-агрессором", а Крым "оккупированной территорией".

В свою очередь Москва неоднократно заявляла, что украинцы навсегда останутся для россиян братским народом, а Крым вошел в состав РФ в полном соответствии с международным правом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "вопрос Крыма закрыт окончательно".