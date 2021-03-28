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Общество28 марта 2021 21:26

Уролог предупредил россиян о распространении тяжелой половой инфекции

Врач Евгений Греков посоветовал чаще обращать внимание на самочувствие своего сексуального партнера
Анастасия РЫШКОВА
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Врач посоветовал чаще обращать внимание на самочувствие своего сексуального партнера.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач и телеведущий Евгений Греков предупредил россиян о распространении тяжелой половой инфекции. Он отметил, что бактерии Mycoplasma genitalium устойчивы к антибиотикам.

"Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином. Микоплазма гениталиум вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и бесплодие", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", посоветовав гражданам следить за состоянием здоровья и регулярно посещать гинеколога и уролога.

Греков отметил, что необходимо чаще обращать внимание на самочувствие своего сексуального партнера и не пренебрегать гигиеническими процедурами.

Ранее другой известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака. Он посоветовал не пренебрегать прививками. По словам Мясникова, вирус может провоцировать рак полового члена у мужчин.