Facebook заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация Facebook заблокировала аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министерство коммуникаций латиноамериканской страны отметило, что соцсеть навязывает другим странам свою политику и законы.

"Министерство коммуникаций категорически осуждает произвол со стороны компании Facebook, которая с нарушение конституции Венесуэлы заблокировала на срок в 30 дней официальный блог президента Николаса Мадуро, нарушив права 1,2 миллиона его пользователей", - сказано в заявлении ведомства.

Facebook удалил трансляцию заседания, где был представлен препарат "карвативир", сообщает Reuters.

Ранее администрация соцсети и его партнёры WhatsApp и Instagram уже накладывали ограничения на контент, размещаемый в аккаунте Мадуро. Так, осенью прошлого года был заблокирован доступ к просмотру представленного президентом доклада о молекуле DR10 - лекарства для лечения COVID-19, представленного венесуэльскими учеными.

Министерство коммуникаций Венесуэлы отметило, что блокировка аккаунта президента Мадуро - "это не только акт цензуры со стороны диктатуры новых СМИ, но и свидетельство расширения блокады и бойкота" против венесуэльцев.

Ранее Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина после его комментария на публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Пост якобы нарушает нормы сообщества