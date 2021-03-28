Полицейские США заковали пятилетнего ребенка в наручники на глазах у матери.

В США полицейские на глазах у матери одели на ребенка наручники. Случай произошел в прошлом году, но видео отдел полиции округа Монтгомери в штате Мэриленд опубликовал только сейчас.

Двое полицейских задержали недалеко от школы Ист-Сильвер-Спринг мальчика, прогуливающего уроки и решили проучить его.

Плачущего малыша насильно посадили в машину и отвезли в школу, где он учится. После разъяснения, ребенка попросили позвонить матери и объяснить, что произошло.

Через некоторое время в стенах учебного заведения появилась родительница "малолетнего преступника". На ее глазах малыша заковали в наручники. На кадрах видно, как полицейский настойчиво призывает женщину "побить сына" и убеждает, что она "не отправится в тюрьму" за это.

"Знаешь, для чего нужны эти наручники? Они для людей, которые не слушаются и не умеют себя вести", — заявили мальчику офицер.

Позже мать ребенка подала в суд на полицейских, обвинив их в нанесении психологической травмы ребенку. Полиция расследовала инцидент, но оба обвиняемых до сих пор работают.