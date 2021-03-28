Ученые рассказали, чем опасен «ковидный стыд»

Исследователи установили связь между чувством стыда после заражения коронавирусом и игнорированием принципов социального дистанцирования. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Кентского университета и Университета Лидса Беккета заявили, что появление чувства стыда из-за заражения коронавирусом увеличивает сроки борьбы с болезнью.

Исследователи установили связь между чувством стыда после заражения коронавирусом и игнорированием принципов дистанцирования, пишет Mail Online.

"Когда правительства разрабатывают политику и правила для борьбы с коронавирусом, они должны осознавать, что стигматизация или обвинение людей в заражении инфекцией может иметь неприятные последствия", — заявил соавтор исследования доктор Джованни Траваглино, отметив, что жесткие действия властей провоцируют людей на молчание и сокрытие заражения коронавирусом, что влечет его большее распространение и увеличение сроков пандемии.

Ученые сравнили ограничительные меры, установленные правительствами стран по всему миру и заявили, что жители Южной Кореи и Италии более строго придерживаются эпидемиологические правила, в то время, как американцы чаще игнорируют рекомендованные меры связанные с ковид.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом превысило 126,7 миллионов.