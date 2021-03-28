США примут "необходимые меры" из-за "агрессивных действий" России

Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон будет применять меры относительно и других стран, создающих "проблемы". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что штаты намерены предпринять необходимые действия из-за агрессивных действий России.

"Мы видели различные примеры агрессивных действий России. <...> Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия. Будет цена и последствия", — сказал Блинкен телеканалу CNN.

Он отметил, что это касается и других стран, создающих США "проблемы".

США неоднократно грозили России новыми санкциями. Причинами для новых ограничений становятся разные политические события, в которых на прямую или косвенно касаются России. Так, Вашингтон грозит ввести новые рестрикции на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток -2", который по данным Газпрома завершен уже более чем на 90%.

Также Москва обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США. На фоне заявлений Вашингтона посол РФ был Антонов был вызван в Москву для консультаций.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают политику американских санкций безосновательной.