Сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались "Спутником V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что ряд сотрудников научного центра имени Гамалеи ревакцинировались препаратом "Спутник V".

"Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых были перевакцинированы, очень хорошие (иммунные) ответы", - сказал Логунов в эфире Первого канала.

Напомним, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пройти ревакцинацию препаратом центра имени Гамалеи "Спутник V" будет уже нельзя.

Позднее директор научного центра Александр Гинцбург опроверг эту информацию, отметив, что ревакцинироваться препаратом не только можно, но повторный укол укрепит иммунный ответ пациентов. Он отметил, что повторная прививка может быть даже эффективнее первичной.