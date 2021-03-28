Путин допустил снятие ограничений по коронавирусу в России к концу лета
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин рассказал, когда в России стоит ждать возможного снятия ограничений по коронавирусу.
По мнению главы государства, если в стране сформирован иммунитет к covid-19 уже к концу лета текущего года, то тогда можно было бы насовсем снять введенные в связи с распространением вируса среди населения ограничительных мер.
- Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения, - объяснил российский в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Владимир Путин также назвал российские вакцины против ковида лучшими в мире сразу по нескольким основным показателям. Президент также добавил, что не знает ни единого случая серьезного побочного эффекта от применения российских препаратов. Сам он накануне привился от covid-19 одной из российских разработок и чувствует себя хорошо.
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