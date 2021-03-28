В МГУ согласовали работы по капремонту с Мосгорнаследием Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова согласовали все работы по проведению капитального ремонта в аудиториях с департаментом культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).

Таким образом, ремонт осуществляется в соответствии с согласованным ведомством проектом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза, комментируя петицию преподавателей и студентов учебного заведения, в которой заявляется о незаконных работах по демонтажу "подлинных сохранившихся интерьеров исторических аудиторий" МГУ.

- Все работы выполняются в полном соответствии с разработанной проектной организацией документацией, согласованной с Департаментом культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие), - отметили в пресс-службе МГУ.

Также отмечается, что в конце декабря 2020 года вуз заключил госконтракт с подрядной организацией на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия. В частности речь идет о сохранении облика и исторической ценности большой биологической аудитории МГУ.