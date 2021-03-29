Разгрузка севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза может начаться 30 марта 2021 года Фото: REUTERS

Разгрузка контейнеровоза Ever Given, который накануне сел на мель в Суэцком канале и перегородил проход другим суднам, может начаться уже во вторник, 30 марта 2021 года. Об этом сообщил советник президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси по вопросам морских портов Мохаб Мамиш.

- Разгрузка контейнеровоза должна начаться послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна при помощи буксиров, - сказал Мамиш в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовить к разгрузке контейнеровоза Ever Given, севшего на мель и перекрывшего Суэцкий канал. Однако о дате стало известно только сейчас.

Напомним, в Суэцкий канал к застрявшему контейнеровозу направили ещё два буксирных судна: Alp Guard и Carlo Magno. Он является одним из важнейших мировых торговых путей, соединяющий Красное и Средиземное моря. Канал был перекрыт 400-метровым судном с утра вторника, 23 марта.