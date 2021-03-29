Что произошло после матча "Вашингтона" и "Рейнджерса" Фото: REUTERS

В минувшее воскресенье, 28 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялась игра команд "Вашингтон" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

Встреча хоккеистов на ледовой арене в американской столице завершилась со счетом 5:4 (0:0, 3:0, 2:4). У хозяев "поля" шайбы забросили Том Уилсон (31-я и 36-я минуты), Александр Овечкин (33), Евгений Кузнецов (46) и Ти Джей Оши (52). Что касается проигравшей команды, то у нее отличились игроки Колин Блэкуэлл (47, 50), Алексис Лафренье (53) и Крис Крайдер (57).

Рассказываем, что произошло после матча "Вашингтона" и "Рейнджерса":

- Овечкин забил 724-й гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ;

- Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт рассказал, что в целом команда сыграла неплохо. "Мы неплохо начали чемпионат,<...> Налаживали игру в защите, старались совершить камбэки. Мы на правильном пути, но календарь игр довольно сложный", рассказал он.

- Хоккеист Евгений Кузнецов за последние 10 матчей набрал 12 (4+8) очков. А в последних трех играх забил три гола, нанеся девять бросков в створ.

- Команда Лавиолетта занимает первое место в лиге и 35 очков в последнем 21 матче.

- Защитник Брэндон Диллон назвал Орлова умным игроком. По его мнение, напарник играет "здорово подключается к атаке, играет в силовом стиле".