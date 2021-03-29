Гинцбург объяснил, почему вакцина от коронавируса плохо работает в организмах алкоголиков и наркоманов Фото: REUTERS

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что состояние организма человека, который намерен вакцинироваться, играет определенную роль в процессе формирования иммунитета.

Так, по его словам, препарат от covid-19 обычно плохо работает в организмах алко- и наркозависимых людей.

- Да, и еще у людей, которые принимают цитостатики (группа противоопухолевых препаратов), - рассказал "Известиям" Гинцбург.

Также он добавил, что для того, чтобы организм мог противостоять вирусу и выработать антитела, клетки делиться должны.

- Страдают те, у кого уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%, это примерно полтора стакана водки в день. Такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться. А для того чтобы выработались антитела, клетки делиться должны. То же самое происходит из-за той гадости, которая идет от наркотиков, - рассказал Глава Центра Гамалеи.