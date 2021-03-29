Гинцбург предупредил о рисках распространения COVID-19 среди животных Фото: Олег ЗОЛОТО

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал.

По его мнению, к моменту, когда человечество будет защищено от инфекции covid-19 благодаря вакцинам, вирус может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных.

- Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных, - рассказал Гинцбург в интервью газете "Известия".

Ранее сайт kp.ru писал, что SARS-CoV-2 нашли у кошек, а также у тигра и львов в зоопарке Нью-Йорка. Теперь исследования установили, что хомяки и собаки тоже могут заразиться коронавирусом нового типа. Однако, что касается же кошек, то от них могут заразиться и заражать только от себе подобных, но никак не людей.

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