Молодежная сборная России по футбол проиграла Франции со счетом 0:2 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Молодежная сборная России по футболу в матче второго группового этапа Евро-2021 проиграла команде Франции. Игра, которая проходила в венгерском городе Сомбатхей на стадионе "Халадаш", завершилась со счетом 0:2.

Оба гола в наши ворота французы смогли забить, реализовав пенальти. Так, сначала наши футболисты пропустили на 15-й минуте 11-метровый, назначенный за фол Павла Маслова, мяч от Одсонна Эдуарда. А затем на 24-минуте матча у французской команды отличился всё тот же Маслов, который на этот раз сыграл рукой в своей штрафной площади.

После второго фола Маслов получил желтую карточку, ставшую для него второй на турнире, и он пропустит матч заключительного тура группового этапа.

таким образом, сборная Франции смогла набрать сразу три очка, что позволило команде подняться на вторую строчку турнира. Россия также с тремя очками занимает третью.