В России зарегистрировали первый ПЦР-тест для диагностики малярии

В России официально зарегистрировали первый ПЦР-тест для диагностики малярии. Над созданием этого теста работали специалисты ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания, - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора .