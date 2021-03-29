В Суэцком канале спустя пять дней сняли с мели контейнеровоз

В Суэцком канале спустя несколько дней сняли с мели контейнеровоз Фото: REUTERS

Контейнеровоз Ever Given, который накануне сел на мель в Суэцком канале, спустя несколько дней удалось снять с мели.

На данный момент не уточняется, как скоро удастся полностью восстановить движение судов по водной артерии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Однако по данным The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа, контейнеровоз пока удалось снять с мели лишь частично. А пока буксиры продолжают работать над выравниванием курса судна.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовить к разгрузке контейнеровоза Ever Given, в случае, если его не удастся сдвинуть при помощи буксиров.

Напомним, в Суэцкий канал к застрявшему контейнеровозу направили ещё два буксирных судна: Alp Guard и Carlo Magno. Он является одним из важнейших мировых торговых путей, соединяющий Красное и Средиземное моря. Канал был перекрыт 400-метровым судном с утра вторника, 23 марта.

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