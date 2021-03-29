Последние новости на утро 29 марта 2021: Путин допустил снятие ограничений из-за COVID в России к концу лета

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 29 марта 2021 года. Президент России Владимир Путин рассказал, когда в России стоит ждать возможного снятия ограничений по коронавирусу. По мнению главы государства, если в стране сформируется иммунитет к covid-19 уже к концу лета текущего года, то тогда можно было бы насовсем снять введенные в связи с распространением вируса среди населения ограничительных мер. Владимир Путин также назвал российские вакцины против ковида лучшими в мире сразу по нескольким основным показателям. Президент также добавил, что не знает ни единого случая серьезного побочного эффекта от применения российских препаратов. Сам он накануне привился от covid-19 одной из российских разработок и чувствует себя хорошо.

Контейнеровоз Ever Given, который накануне сел на мель в Суэцком канале, спустя несколько дней удалось снять с мели, сообщает агентство Bloomberg. На данный момент не уточняется, как скоро удастся полностью восстановить движение судов по водной артерии.

В России разработали и официально зарегистрировали первый ПЦР-тест для диагностики малярии. Отмечается, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, а также позволяет выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования и в инкубационном периоде.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. По его мнению, к моменту, когда человечество будет защищено от инфекции covid-19 благодаря вакцинам, вирус может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных.

В провинции Западная Ява в Индонезии произошел взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В результате случившегося пострадали не менее 20 человек. Одной из возможных причин ЧП считается удар молнии.

ФНС и Минфин намерены изменить правила на российских рынках. Они считают, что необходимо применение контрольно-кассовой техники на рынках для более эффективной борьбы с нелегальным денежным оборотом.