Президент Венесуэлы предложил оплачивать нефтью поставку вакцин от коронавируса

Венесуэла предлагает нефть в качестве платы за поставку вакцин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна возможно будет оплачивать нефтью вакцины от коронавируса.

- У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у неё есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины, - сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

Сейчас, по официальным данным, в Венесуэле зарегистрировано 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От заражения скончались уже 1 555 человек.

24 марта вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что в зарубежных банках на счетах страны есть около семи миллиардов долларов. Часть из этих денег власти планировали направить на закупку вакцин. При этом, как отметила Родригес, банки в иностранных государствах, которые признают президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо, отказались проводить операции из-за инструкций своих правительств.