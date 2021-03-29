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В мире29 марта 2021 7:46

Президент Венесуэлы предложил оплачивать нефтью поставку вакцин от коронавируса

Власти страны не могут снять деньги с государственных счетов в банках стран, которые признали президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо
Ася КУЗНЕЦОВА
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Венесуэла предлагает нефть в качестве платы за поставку вакцин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна возможно будет оплачивать нефтью вакцины от коронавируса.

- У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, у неё есть клиенты, покупающие нефть. Страна будет выделять часть своей продукции, чтобы гарантировать поставки вакцин, в которых нуждается. Нефть в обмен на вакцины, - сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

Сейчас, по официальным данным, в Венесуэле зарегистрировано 156 тысяч заразившихся коронавирусом. От заражения скончались уже 1 555 человек.

24 марта вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что в зарубежных банках на счетах страны есть около семи миллиардов долларов. Часть из этих денег власти планировали направить на закупку вакцин. При этом, как отметила Родригес, банки в иностранных государствах, которые признают президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо, отказались проводить операции из-за инструкций своих правительств.