Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Названы регионы России, лидирующие по уровню средних зарплат в провинции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Среди регионов России лидирующими по уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах оказались северные регионы, сообщается в исследовании РИА Новости.

Также аналитики отметили, что в крупных городах зарплата часто значительно выше, чем в средних и малых населенных пунктах даже одного региона. В исследовании были изучены уровни доходов и трат в маленьких городах и поселениях. В сравнении не принимали участия Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, поскольку являются федеральными городами, а по республике Ингушетии нет подходящих данных.

Исследование показало, что в шести регионах России из-за сырьевого характера экономики люди зарабатывают больше в провинции, чем в крупных городах. Такими регионами оказались Амурская, Еврейская автономная, Курская и Магаданская области, Коми и Ненецкий автономный округ.

В Омской области, Тыве и Чечне зарплаты в провинциях оказались на треть ниже зарплат в крупных городах.