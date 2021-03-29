Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз вернулся к изначальному курсу

В Суэцком канале спустя пять дней сняли с мели контейнеровоз Фото: REUTERS

Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вернулся к утвержденному изначально курсу и больше не препятствует движению в Суэцком канале, сообщает Reuters.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что буксиры смогли снять судно с мели и вывести на фарватер в сторону севера.

Напомним, контейнеровоз сел на мель утром 23 марта. Он перекрыл Суэцкий канал, и к моменту освобождения важнейшего торгового пути в заторе стояли уже 450 кораблей. Блокировка Суэцкого канала спровоцировала повышение цен на нефть.

Вчера, 28 марта, сайт KP.ru сообщал, что президент Египта поручил начать разгрузку контейнеровоза.