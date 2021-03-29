Россияне рассказали, кто должен бороться с интернет-мошенниками
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За последний год мошенники активизировались и придумали много новых схем отъема денег у россиян. По данным исследования Аналитического центра НАФИ, с обманом в сфере интернет-покупок в 2020 году столкнулись 11% респондентов.
7% понесли финансовые потери в результате действий злоумышленников, и лишь 4% смогли вернуть свои деньги.
Мнения россиян относительно того, кто должен бороться с преступниками, разделяются.
Большинство 61% полагают, что это задача правоохранительных органов. Именно они должны выявлять недобросовестных интернет-торговцев.
13% уверены, что ведущая роль в этом вопросе за провайдерами, а 12% уверены, что следить за прозрачностью сделок должны маркетплейсы.
Только 11% россиян уверены, что полагаться стоит лишь на свой опыт и внимательность.
Аналитики НАФИ отметили, что в последнее время мошенники все чаще пускают в ход различные примеры социальной инженерии. Часто они маскируются под известные веб-ресурсы, заманивая людей в свои сети, сообщает RT.
Ранее правозащитник Андрей Гришанов объяснил, смогут ли мошенники оформить кредит, имея на руках копию чужого паспорта. Риск, по мнению эксперта, очень велик, пишет ФАН.