Ветеринар дал советы, как подготовить питомцев к дачному сезону Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем скоро откроется дачный сезон. Это время опасностей для домашних питомцев. Перед тем, как отправиться с четвероногим другом на дачу, нужно как следует подготовиться.

Врач-ветеринар Сергей Коновец рассказал, что перед поездкой животное нужно защитить от клещей. Каждый заводчик сам знает, что больше подходит его питомцу: таблетки, капли на холку или же специальный спрей.

- Как врач могу сказать, что все-таки самое эффективное средство – это таблетки от клещей. Не раз в этом убеждался. Даже если клещ присасывается, его парализует, - рассказывает ветеринар.

Эксперт советует не только применять таблетки, но и обрабатывать животное спреем от клещей перед каждой прогулкой.

- Его можно использовать для запаха, чтоб клещи не садились. Подойдет даже самый простой и недорогой вариант, - продолжает врач.

Но не только клещи таят в себе опасность весной. На земле оказывается много битого стекла, что травмирует лапы собак.

- К тому же, питомцы любят что-то подбирать с земли. Подобное угощение может «наградить» такими видами глистов, которые частенько приводят к летальному исходу. Так что к теплому сезону важно вовремя и глистогонить животное, и обрабатывать от блох и клещей, - заключил ветеринар в беседе с ФАН.

Ранее ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина предположила, что в 2021 году раннего сезона клещей не ожидается. Это связано с погодой. До +15 потеплеет лишь к концу апреля, а ночью будет гораздо холоднее, сообщает телеканал "360".