МВД: В России создадут аналог "Госуслуг" для мигрантов

Цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России создадут единую информационную платформу для учёта иностранных граждан. Цифровые профили на ней будут содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

В пресс-центре МВД отметили, что платформа позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде, а также пользоваться такими информационными сервисами, как, например, уведомления о необходимости вовремя покинуть страну, оформление договора с работодателем или оплата налогов. Также с помощью платформы мигранты смогут подтвердить своё обучение.

- Планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики предусмотрены работы по созданию информационной структуры, в том числе включающей единую информационную платформу, содержащую данные об иностранном гражданине с возможностью хранения цифрового профиля, - сообщили представители МВД агентству ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщал о создании в России приложения "Мигрант", которое поможет иностранцам найти достойную работу и не стать жертвами мошенников.