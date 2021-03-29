Жительница Британии нашла убийцу родственницы с помощью фейкового аккаунта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жительница Великобритании нашла убийцу своей родственницы благодаря фейковому аккаунту в социальной сети Facebook.

Семь лет назад на территории Южной Африки была убита 59-летняя вдова и бывшая учительница Кристин Робинсон. Тело женщины, которая проживала в сафари-доме на окраине парка Маракеле, с ножевым ранением обнаружили завернутым в одеяло. Местные правоохранители подозревали в убийстве садовником - выходца из Зимбабве Андреа Имбаярво – который работал у жертвы, однако подозреваемый сумел скрыться, пишет The Sun.

Полиция не смогла выйти на след убийцы, но обнаружить его получилось у племянницы жертвы - 50-летней Леанн Серджисон. Она нашла Андреа в Facebook, создала фейковый аккаунт и начала флиртовать с мужчиной. В конце концов женщина смогла договориться с ним о свидании и сообщила об этом правоохранителям, однако на встречу Андреа так и не явился.

После этого случая экс-садовник не заходил в социальную сеть более полугода, пока однажды не опубликовал на своей странице сделанное на свой день рождения селфи. Леанн Серджисон разместила этот снимок в интернете, публикацией поделились более 70 тысяч раз, после чего подозреваемого по наводкам очевидцев поймали в считанные часы. Ему уже предъявили обвинения в иммиграционных преступлениях, убийстве, а также взломе дома. Перед судом он предстанет весной 2022 года.