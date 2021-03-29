80 долларов в час: Жительница США наняла профессионального «обнимателя» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Соединенных Штатах замужняя женщина по имени Саския наняла профессионального «обнимателя» за деньги. Она платит незнакомому человеку 80 долларов за час, чтобы он обнимал ее. Об этом в понедельник, 29 марта, пишет издание The Sun.

Накануне Саския переехала от своего мужа в Нью-Йорк, чтобы продолжить актерскую карьеру, и вскоре начала скучать по «человеческим прикосновениям». Американка решила воспользоваться службой Cuddlist, с помощью которой можно нанять профессионального «обнимателя».

- Многие думают, что странно получать услуги по объятиям, потому что я замужем. Но я очень люблю чувство привязанности, которое возникает во время объятий, а мой муж не против. Я уверена на 99 процентов, то он не ревнует к объятиям, мы с ним это уже обсуждали, - отметила Саския.

Супруг женщина объяснил, что у пары моногамные отношения, и объятия «не нарушают их целостность». По его словам, Саския любит общаться с людьми, поэтому ничего странно в использовании услуг профессионального «обнимателя» мужчина не видит.

В службу Cuddlist каждую неделю поступает 200 запросов, туда обращаются клиенты самого разного возраста.