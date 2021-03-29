Клинцевич объяснил, почему США выгодна тема «российского вмешательства» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США активно обсуждают ситуацию с «российским вмешательством» в американские выборы. Политик, экс-сенатор Франц Клинцевич объяснил, почему данная тема очень выгодна американским политикам.

Это, по мнению Клинцевича, позволяет отвлечь население США от имеющихся внутренних проблем.

- «Русское вмешательство» вызывает смех. Само обвинение несостоятельно. Им пытаются прикрыть все внутренние проблемы, раскол в стране, - рассуждает Клинцевич в беседе с ФАН.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес России звучат не только из уст политиков, но и во всех соцсетях. Что позволяет искусственно раздувать ситуацию.

При этом ни одного доказательства предоставлено не было.

- Каким образом мы можем влиять на их выборы? Это не очень понятно. Хотя, конечно, мне очень импонирует утверждение, что за всем этим стоим мы. Но, увы, это не так, - подчеркивает политик.

По его мнению, Россия должна активизировать работу по противодействию информационным вбросам. Особенно это актуально в общении с США.