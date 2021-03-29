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Общество29 марта 2021 11:21

В России смягчили требования для оформления пособий на детей от трёх до семи лет

При назначении пособия не будут учитывать доли в квартире, которые составляют менее одной трети, а также земельные участки не более 1 га общей площадью
Ася КУЗНЕЦОВА
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В новом варианте проекта Минтруд смягчил имущественный ценз для нуждающихся

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство труда и социальной защиты внесло изменения в проект постановления о правилах назначения пособия для детей в возрасте от трёх до семи лет. Теперь при назначении пособия не будут учитывать долю в квартире, если она составляет менее трети от общей площади. Кроме того, при назначении выплаты не будут принимать во внимание земельный участок менее гектара. Об этом в ведомстве сообщили газете "Известия".