В России смягчили требования для оформления пособий на детей от трёх до семи лет

В новом варианте проекта Минтруд смягчил имущественный ценз для нуждающихся Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство труда и социальной защиты внесло изменения в проект постановления о правилах назначения пособия для детей в возрасте от трёх до семи лет. Теперь при назначении пособия не будут учитывать долю в квартире, если она составляет менее трети от общей площади. Кроме того, при назначении выплаты не будут принимать во внимание земельный участок менее гектара. Об этом в ведомстве сообщили газете "Известия".