Путин: важно, чтобы результаты выборов отражали волю граждан России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что профессионализм Центральной избирательной комиссии страны позволит провести предстоящие в этом году выборы в Государственную думу на достойном уровне. Об этом говорится в обращении главы государства к членам ЦИК России состава 2021-2026 годов, опубликованном в понедельник, 29 марта, на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что за минувшие годы члены Центризбиркома задали высокие стандарты проведения выборов и референдумов, которые были основаны на строгом соблюдении законов России, внедрении лучших практик и передовых, цифровых технологий, открывающих широкие возможности для участия россиян в жизни государства.

- Члены ЦИК России сделали многое для развития институтов прямой демократии, повышения прозрачности и конкурентности выборных процедур, обеспечения интересов каждого избирателя в России. Ваш профессионализм и приверженность традициям позволят вам провести предстоящую избирательную кампанию 2021 года на достойном уровне, - отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что для России, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан.