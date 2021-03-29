Собянин: Москва вошла в Топ-3 международного рейтинга инноваций по борьбе с Covid-19

Одна из инноваций, представленных Москвой - вакцина «Спутник V». Фото: REUTERS

Москва вошла в тройку мировых городов-лидеров по борьбе с коронавирусом. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге на персональном сайте.

- Москва вошла в Топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, составленного международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира, - написал мэр.

Места в тройке лидеров Москва разделила с Сан-Франциско и Нью-Йорком. В первую десятку рейтинга инноваций по борьбе с коронавиусом так же вошли Бостон, Торонто, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Сеул, Тайбэй и Сан-Диего.

За время пандемии российская столица разработала 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить пандемию

Центр StartupBlink в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) в марте 2020 года создал глобальную карту инновационных решений, представляющую собой открытую базу данных лучших практик по борьбе с Covid-19 в различных городах и государствах мира. Карта постоянно пополняется, сегодня в ней 1300 инноваций из 40 стран. Это разработки по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики во время пандемии. Заявки на публикацию решений принимаются от аналитических центров, стартапов, компаний, городов. Решения проходят модерацию экспертов UNAIDS, при этом предпочтение отдается готовым проектам, которые используются на практике. За время пандемии карта стала одной из самых эффективных площадок по обмену опытом и практиками между странами.

Среди инновационных решений, представленных Москвой в базе данных UNAIDS, - онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис компании Яндекс по доставке тестов на COVID-19, различные телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики.

- И, разумеется, в списке инновационных решений главные успехи московских ученых – искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V», - рассказал Сергей Собянин. - Эти решения обеспечили Москве место в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, но главное – они спасли тысячи жизней людей.