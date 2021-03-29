Под Москвой полиция задержала мужчину, который призывал подростков гулять по крышам

Полицейские задержали жителя Подмосковья, склонявшего несовершеннолетних к опасным для жизни действиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Управления "К" Министерства внутренних дел задержали в Московской области 32-летнего мужчину, который вовлекал детей и подростков в опасные для жизни игры. Его обвиняют в покушении на убийство.

В МВД сообщили, что мужчина применял особые приёмы психологического воздействия, переписываясь с подростками с нескольких аккаунтов под разными именами в соцсетях. Он призывал их участвовать в руфинге - прогулках по крышам. Мужчина также уговаривал детей снимать на крыше фото и видео, вести онлайн-трансляцию, а затем присылать ему доказательства экстремальной игры. Он также обещал заплатить за участие в руфинге.

Сейчас полиция заключила его под стражу. 32-летнего жителя Подмосковья обвиняют по третьей части 30 статьи ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по 105 статье Уголовного кодекса ("Убийство").

При обыске сотрудники МВД нашли телефон и цифровые носители информации. Данные с мобильного телефона подтвердили его причастность к преступлению.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление пострадавших от действий подозреваемого, - сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк.

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Обозреватель "Комсомольской правды" Дина Карпицкая также рассказывала о возобновлении работы "групп смерти" в России, которые вовлекают детей и подростков в опасные для жизни игры.