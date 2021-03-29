Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США. Фото: кадр из фильма «Никто» Ильи Найшуллера

Боевик «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера стал самым кассовым фильмом недели в американском прокате в минувшие выходные 26-28 марта. Это первая картина российского режиссера, возглавившая прокат в Соединенных Штатах.

На портале кассового трекера Box Office Mojo говорится, что картина заработала 6,7 миллиона долларов при показе в 2 460 кинотеатрах на территории США. Еще пять миллионов долларов фильм «Никто» заработала в других государствах, а общие сборы за выходные превысили 11,7 миллиона долларов.

Фильм «Никто» Ильи Найшуллера - первый фильм режиссера из России, возглавивший американский прокат. В 2008 году такого результат почти добилась кинолента «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова, однако по сборам она уступила мультфильме «Валли».

В фильме Найшуллера главным героем выступает обычный семьянин Хатче Мэнселле, который решает отомстить грабителям, ворвавшимся в его дом. Главную роль в боевике исполнил Боб Оденкерк, также в фильме снимались Алексей Серебряков, Кристофер Ллойд и Конни Нильсен. Бюджет картина - 16 миллионов долларов.