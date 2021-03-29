Депутат Онищенко предложил привить старшеклассников от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В России необходимо привить от коронавирусной инфекции как можно больше людей, в том числе пройти вакцинацию от заболевания необходимо старшеклассникам, у которых скоро будут экзамены и выпускные вечера. Об этом в понедельник, 29 марта, в интервью сайту kp.ru заявил первый заместитель председателя Комитета российской Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

- Нужно, конечно же, максимально привить народ, и, прежде всего, старшеклассников, которые уже являются взрослыми людьми. В данном случае говорим об 11-м классе. По поводу проведения традиционных для Москвы гуляния выпускников - ближе к назначенному дню все станет ясно, - отметил депутат в беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым.

Геннадий Онищенко считает, что в российской столице можно будет провести традиционные гуляния выпускников, поскольку лето обещает быть жарким и солнечным, а, значит, ситуация с пандемией должна пойти на спад. Депутат подчеркнул, что не видит препятствий для проведения выпускных школьных балов в 2021 году.

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Геннадий Онищенко: Давайте не будем отменять выпускные вечера!

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробности)