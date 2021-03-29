Приложение Сбербанка восстановило работу после сбоя Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения «Сбербанк онлайн» после сбоя, с котором сегодня днем столкнулись клиенты кредитной организации из крупных российских городов. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила пресс-служба банка.

- Этим утром некоторые клиенты Сбербанка могли испытывать трудности при входе в мобильное приложение организации и оплате картами. Эти неполадки длились всего несколько минут, в настоящее время работоспособность всех сервисов полностью восстановлена. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщили представители кредитной организации.

Пользователи приложения «Сбербанк онлайн» столкнулись с проблемами при входе в него. Данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, свидетельствуют, что минувшим утром было зафиксировано около двух тысяч жалоб на работу банковского приложения. 84 процента пользователей приложения не могли войти в систему, еще 13 процентов жаловались на сбой всех сервисов. В основном, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных российских городов.