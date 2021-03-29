Кипр перевел Россию в список стран, откуда разрешено приезжать туристам

Минздрав Кипра перенес Россию в группу стран, откуда можно приезжать туристам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Республики Кипр с 1 апреля перевело Россию в перечень стран, откуда можно приезжать туристам. Об этом свидетельствует соответствующий реестр кипрского минздрава.

Российские туристы могут избежать двухнедельного карантина, если дважды пройдут проверку на коронавирусную инфекцию. Кроме того, им необходимо иметь свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус, который был сдан в сертифицированной лаборатории в России не ранее, чем за 72 часа до вылета в Кипр. Также туристы обязаны пройти тест на COVID-19 за свой счет в международных аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос.

Ранее глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья обнародовал план по восстановлению туристической отрасли в стране. Прием туристов после карантина должен возобновиться до Пасхи, которую отмечают 4 апреля 2021 года. Уже составленные протоколы должны обеспечить безопасность иностранных гостей и местных жителей.