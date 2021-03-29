Элла Памфилова переизбрана председателем ЦИК России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Элла Памфилова переизбрана председателем российской Центральной избирательной комиссии еще на пять лет. Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава Центральной избирательной комиссии в понедельник, 29 марта, озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

- За Эллу Александровну Памфилову проголосовали 14 человек, за Курдюмова Александра Борисовича – один человек, - сообщил он.

До этого член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина предложила кандидатуру Памфиловой на пост главы комиссии. Свою кандидатуру на должность председателя ЦИК также предложил Александр Курдюмов, делегированный в состав комиссии по квоте Государственной думы от партии ЛДПР. Член комиссии Николай Левичев посоветовал Курдюмову взять самоотвод из-за недостатка поддержки со стороны других членов комиссии. Однако Памфилова поддержала выдвижение Курдюмова, заявив, что она не боится конкуренции.

Элла Памфилова после голосования поблагодарила прежний состав ЦИК России за работу в течение последних пяти лет. Она отметила, что считает основной задачей нового состава комиссии повышение доверия российских граждан к выборам в государстве.