Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории России постепенно стабилизируется. Об этом в понедельник, 29 марта, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

- В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется, - сказал премьер-министр государства.

Михаил Мишустин сообщил, что правительство России поручило Роспотребнадзору подготовить предложения по изменению требованию к проведению оздоровительной кампании, чтобы увеличить заполняемость летних оздоровительных учреждений.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России уже несколько недель подряд снижается количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так называемый коэффициент распространения инфекции на текущей неделе не превысил единицу в десяти регионах нашего государства с наибольшим количеством заболевших.

Напомним, сегодня эксперты ВОЗ заявили, что наиболее вероятным сценарием возникновения коронавируса является передача заболевания людям от летучих мышей через другое животное. Версию об утечки вируса из китайской лаборатории специалисты ВОЗ считают самым маловероятным сценарием.