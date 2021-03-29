Экс-министр экономики объяснил, как санкции скажутся на курсе рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый в новейшей истории России министр экономики Андрей Нечаев объяснил, какие факторы могут серьезно повлиять на стабильность российской валюты. По мнению экс-министра, благополучие рубля напрямую сильно зависит от санкционного давления.

- Все это в значительной степени будет зависеть о того, какой режим новых санкций введет американская администрация, последуют ли ее примеру страны ЕС, - рассуждает Андрей Нечаев в беседе с NEWS.ru.

К жестким санкциям он относит полный запрет покупки российского госдолга и отключение SWIFT. Подобные меры приведут к обвалу фондового рынка и резкому обесцениванию рубля.

Текущие же санкции, по словам экс-министра, носят символический характер и слабо влияют на экономику нашей страны.

- Ситуация на рынке нефти сейчас достаточно комфортная для России. Спрос на наше традиционное сырье восстанавливается - это фактор укрепления рубля, — отметил экс-министр экономики.

Пока ждать серьезных проблем и скачков курса российской валюты не стоит.

Ранее директор Института нового общества, экономист Василий Колташов объяснил, почему России нужно отказываться от доллара. Все расчеты он предлагает проводить во внутренней валюте или валюте тех стран, с которыми заключаются сделки, сообщает ФАН.