Минцифры России запретит операторам связи продавать данные абонентов без их согласия Фото: Евгения ГУСЕВА

Операторы связи в России больше не смогут продавать данные своих абонентов без их согласия. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Министерство цифрового развития России.

Специалисты ведомства разработали изменения в закон о персональных данных. Министерство, в частности, предложило изменить требования к обработке обезличенных данных, чтобы стало необходимым согласие человека не только на использование персональных данных, но и на их обезличивание.

Предлагается также, чтобы государство предоставляло российским IT-компаниям доступ к обезличенной информации из государственных информационных системы. При этом органы власти будут получать такие данные от операторов исключительно для осуществления государственных функций.

- Жители страны часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов, - подчеркнули представитель Минцифры, чьи слова цитирует издание РИА Новости.

В министерстве объяснили также, что обезличенная информация, которую бизнес может передавать государству, необходима для принятия управленческих решений, например, для анализа различных вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Накануне сайт kp.ru сообщал, что Роскомнадзор намерен потребовать от операторов данные об абонентах и их разговорах для борьбы с серыми сим-картами.