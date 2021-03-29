Песков: в планах Путина пока нет разговора с Зеленским

Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует встречу с Зеленским Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактировать с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

- Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но при необходимости это может быть очень быстро организовано, — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что не обладает никакой информацией о наличии нового плана мирного урегулирования в Донбассе, о котором ранее заявлял Киев. Кроме того, пресс-секретарь российского президента заявил, что выполнение Киевом ранее достигнутых договоренностей по Донбассу стало бы лучшей подготовкой встречи президентов.

Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина доработала предложенный Францией и Германией план мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, и сейчас ждёт одобрения России.