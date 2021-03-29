Мишустин поручил расширить туристический кешбэк для учащихся к лету 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко проработать вопрос о расширении программы туристического кешбэка в стране для школьников и студентов к лету текущего года. Об этом премьер-министр сказал в понедельник, 29 марта, в ходе совещания с вице-премьерами.

- Программа действительно показала неплохие результаты. В этом году мы выделили на ее продолжение два миллиарда рублей. Важно поддержать учащихся, чтобы они могли сократить расходы на путешествия по России, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин попросил кабинет министров подумать над вопросом расширения сроков программы туристического кешбэка и увеличения его размера для молодых граждан России. Глава государства напомнил, что туристический кешбэк предполагает возврат 20 процентов от суммы затрат на услуги при внутреннем туризме. По оценке президента, это правило не действует тогда, когда у молодых людей, у школьников, студентов, идут каникулы.