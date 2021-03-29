В страховой назвали четыре основные схемы мошенничества с полисами ОСАГО

Страховщик назвала четыре основные схемы мошенничества с полисами ОСАГО Фото: Евгения ГУСЕВА

Представитель крупной российской страховой компании назвала четыре основные схемы мошенничества со страховыми полисами ОСАГО. Попасться на них может каждый водитель.

Первая и самая простая схема – звонок от страховой и предложение купить полис по сниженной цене. Человеку предлагают услуги страхования, делают расчет и убеждают купить полис, который привезет курьер.

Как правило, такой документ оказывается поддельным.

- А при современном уровне развития полиграфии отличить фальшивку от оригинала достаточно сложно, — сообщила «Ридусу» пресс-секретарь компании «Росгосстрах» Инна Шмадченко.

Вторая схема - заманивание на поддельный сайт. Мошенники создают копию ресурса страховой компании. На странице-двойнике публикуют новости о скидках и привлекают клиентов.

Оформив полис на таком сайте и оплатив его, человек, скорее всего, не получит даже подделку.

- Все официальные адреса сайтов российских страховых компаний, работающих с ОСАГО, есть в базе РСА и они промаркированы Банком России в «Яндексе», — добавила Шмадченко

Третья схема – это посредники, которые обещают помощь при страховании. Они экономят за счет неверного указания типа ТС, что снижает стоимость полиса. Но такие документы являются недействительными и в случае наступления страхового случая никаких выплат по ним не производится.

Четвертая схема – телефонное мошенничество. Человеку звонят из страховой компании и предлагают полис. Если клиент согласен, присылают реквизиты на оплату.

После совершения сделки клиенту, в лучшем случае, присылается поддельный PDF-документ, скопированный с настоящего бланка электронного полиса.

- Часто на них стоят подписи и печати, однако информация в базу страховой компании не внесена. Соответственно, человек заплатил за воздух и даже не догадывается об этом, - заключила эксперт.

Она также напомнила, что страховые компании не несут ответственности по таким полисам, а в ГИБДД подобные документы будут приравнены к отсутствию полиса.