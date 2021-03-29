В России в апреле начнутся тренировки Парада Победы Фото: Артем КИЛЬКИН

Российские военные, которые примут участие в Параде Победы, приступят к тренировкам в апреле текущего года. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В ходе первых тренировок военнослужащие отработают движение на скорости от 5 до 30 километров в час, выполнение поворотов, движение в составе колонн и в ряд.

- На подмосковный полигон Алабино уже прибыли свыше 150 единиц военной техники. В механизированной колоне будут танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, Т-14, боевые машины поддержки танков, реактивные системы залпового огня «Солнцепек», ракетные комплексы «Икандеры» и «Панцирь», ЗРК «Бук», а также автомобили «Тайфун», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все механики-водители, которые примут участие в Параде, уже прошли вакцинацию российским препаратом «Спутник V». За время подготовки они преодолеют порядка тысячи километров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что в Москве в этом году 9 мая состоится Парад Победы, однако пока что не ясно, будут ли на него приглашать иностранных гостей.