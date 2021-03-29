В России мошенники начали обманывать друг друга в интернете Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В России за один день появилось около 50 интернет-ресурсов, на которых предлагали купить фальшивые базы данные банковских карт. Для покупки информации необходимо было внести в криптокошелек депозит в размере 50 долларов. Как правило, такие страницы в сети ориентированы на мошенников-кардеров, которые воруют деньги с карт, а, значит, мошенники уже начали обманывать друг друга. Об этом в понедельник, 29 марта, пишет издание «Коммерсантъ».

Старший аналитик информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев объяснил, что при регистрации и внесении депозита на подобных ресурсах мошенники не только не получают нужных данных, но и лишаются денег и учетной записи.

- Кто-то пытается нажиться на кардерах. За месяц в России появляется несколько десятков таких сайтов, - отметил ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

В свою очередь, руководитель отдела исследований киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков отметил, что закрытие крупных теневых площадок по продаже данных привело к росту числа такого вида мошеннических операций. После закрытия теневых площадок кардеры ищут новые ресурсы и сами становятся жертвами фишинга.

Представитель Центрального банка напомнили гражданам страны, что не следует сообщать кому-либо персональные данные и хранить информацию о картах на телефоне или компьютере. Также для сохранения своих данных и денег не стоит переходить по неизвестным ссылкам в интернете.